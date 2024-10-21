'Yenidoğan Katliamı'nda Aileleri Böyle Tuzağa Düşürmüşler: İddianameye Giren İfadeler Kan Dondurdu

112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bebeklerini kaybeden babaların ifadelerine yer verildi.

“BURADA KALIRSA ÖLÜR, YENİ HASTANE BULUN”

Yabancı uyruklu müşteki B.N.O. tercüman aracılığıyla alınan ifadesinde, 5 aylık kızını öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle 14 Ocak 2024’te Beylikdüzü Medilife Hastanesi’ne götürdüğünü, yapılan testler sonucu bebeğinin hastaneye yatırılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

Bebeğinin bir gün normal odada kaldığını, ertesi gün yoğun bakım ünitesine alındığını belirten B.N.O, üçüncü günün sonunda doktorun, “Burası bir aylık bebekler için. Sizin bebeğiniz burada kalırsa ölür. Ona yeni bir hastane bulun.” dediğini dile getirdi.

“2 HAFTA SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞUR” DEDİLER

B.N.O, yoğun bakımdan sorumlu doktorun ise kendilerini günlük ücreti 7 bin lira olan Beylikdüzü Birinci Hastanesi’ne yönlendirdiğini ve bebeğin 2 hafta tedavi sonucunda sağlığına kavuşacağını söylediğini aktardı.

Bebeğinin 17 Ocak’ta ambulansla sevk edildiğini ve 5 günlük yatış ücreti olan 35 bin lirayı peşin ödediğini kaydeden B.N.O, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bebeğimi yenidoğan yoğun bakım ünitesine aldılar. Orada kuvöze koyduklarını gördüm. Benden bazı medikal malzemeler olduğunu düşündüğüm şeyler istediler. Biberon, şampuan, bebek bezi ve bazı ilaçlar aldım.

“KUVÖZDE BEBEĞİMİN ÖLÜ HALİNİ GÖSTERDİLER”

Ertesi gün sabah 08.00'de aradılar ve bebeğimin durumunun kötü olduğunu, hastaneye gelmemiz gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimde bebeğimin sabah 06.00 sıralarında öldüğünü, geri döndürmeye çalıştıklarını ama başarılı olmadıklarını söylediler. Bebeğimi görmek istediğimde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler.”

YOĞUN BAKIMLARIMIZ DOLU DEYİP ÖZEL HASTANEYE YÖNLENDİRDİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki olarak yer alan babalardan M.H.K, 13 Kasım 2023’te 28 haftalık hamile olan eşi Z.K. ile tansiyon rahatsızlığı üzerine Esenyurt’taki Özel Esencan Hastanesi’ne gittiklerini anlattı.

Burada 4 saat bekletildikten sonra, “Yoğun bakımlarımız dolu.” denilerek, Esenler’deki Özel Güney Hastanesi’ne yönlendirildiklerini belirten M.H.K, eşinin hastaneye ait özel ambulansla diğer hastaneye sevk edildiğini anlattı.

“HASTANEYE GELİR GELMEZ 8 BİN LİRA İSTEDİLER”

Hastaneye gittiğinde kendisini veznede çalışan kadın bir personelin karşıladığını anlatan adam, “Eşimin, ambulansla hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil doğuma aldıklarını söyleyerek, benden 8 bin TL istediler.” dedi.

Veznedeki kadının, ödemenin tamamını banka kartıyla kabul etmediğini anlatan M.H.K., “4 bin TL’nin nakit, 4 bin TL’nin banka kartı ile ödenmesini istediler. Akabinde istedikleri paranın nakit olan 4 bin TL'lik kısmını yakınlarda bulunan bir ATM'den çekerek veznede bulunan personele elden teslim ettim. Bana para karşılığında herhangi bir makbuz ya da işlem yapıldığına dair bir belge verilmedi.” şeklinde konuştu.

“İKİNCİ GÜN HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Doğumun ardından eşi ile çocuğunun 3 gün hastanede kaldığını anlatan M.H.K., “Çocuğum yoğun bakım ünitesinde kaldığı süre zarfınca iki kez Dr. Songül Hanım tarafından bilgilendirildim. Bana bebeğimin iyi olduğu bilgisi Songül Hoca tarafından verildi.” dedi.

Baba M.H.K., ikinci gün kendisine çocuğunun durumunun kötüleştiğinin söylendiğini aktardı.

M.H.K., “Üçüncü gün olan 16 Kasım 2023 günü, gece 04.00 sıralarında da çocuğumuz vefat etti. Vefat haberini öğrendikten sonra hastaneden çıkış işlemlerini yaparak ayrıldık.” ifadelerini kullandı.

“BEBEĞİMİN MORGDA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Müşteki baba H.H. de 26 Kasım 2023’te eşi G.E.H.’nin doğum sürecinin başlaması üzerine gittikleri hastanede, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı gerekçesiyle Özel Bağcılar Medilife Hastanesi’ne sevk edildiklerini anlattı.

Aynı gün doğum yapan eşinin ve bebeğin durumunun iyi olduğu ancak bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınıp durumunun takip edileceği konusunda bilgilendirildiğini dile getiren H.H, “Bebek ile ilgili süreci yenidoğan yoğun bakım biriminin takip edeceğini söylediler. 29 Kasım günü sabah saatlerinde ismini Dursun (Eryılmaz) olarak bildiğim doktor ile görüştüm. Bebeğimin kalbinin gece 1-2 defa durduğunu, kalp masajı yapıp geri döndürdüklerini söyledi.” dedi.

Daha sonra kendisini arayan ve doktor olduğunu söyleyen kişinin bebeğinin ölüm haberini verdiğini ifade eden H.H, “Hastaneye vardığımızda bebeğimin morgda olduğunu söylediler. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi personelleri bu yaşadığımız süreç içerisinde benden ambulans ücreti, serum, ilaç, iğne, refakatçi, yatış, doğum sonrası anne yatışı için ücret talep ettiler ancak herhangi bir ücret ödemedim.” şeklinde beyanda bulundu.

Kaynak: AA