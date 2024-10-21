Bakan Işıkhan'dan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması: Ödemeler Durduruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yenidoğan çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemelerinin durdurulduğunu açıkladı.

ÖDEMELER DURDURULDU

Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müfettişlerimizi görevlendik ve Yenidoğan Çetesi 2023 yılından bu yana soruşturuluyor.

Bu kapsamda olay SGK'ya intikal ettiği andan itibaren soruşturmayı başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimize de aylar öncesinden başladık. Başmüfettişlerimiz söz konusu hastanelerde mevzuat çerçevesinde fatura incelemesi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Reçete incelemeleri de devam ediyor.

2 hastaneden biri olan Özel Bağcılar Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Şafak Hastanesi'nin 9 Ağustos'ta sözleşmesi fesedildi ve ödemeleri durduruldu.

Diğer hastanelerin ismini artık zikretmek istemiyorum. Sağlık Bakanlığımızın özel açılış ruhsat iptali kararıyla bu hastanelerin ödemeleri durdurularak sözleşmeleri fes edildi. Geçmişe dönük olarak faizi ile birlikte cezaları da tahsil ediyoruz. Bir kuruşun dahi hesabını soracağız.

Sözleşme maddeleri gereği olarak usulsüz istenen ödemeleri özel hastanelerden temin ediyoruz. Gerekçeli inceleme ve kontrol olmak üzere özel hastaneler ve tüm sağlık kuruluşlarını değerlendiriyoruz.

Yapılan ihbarlar da değerlendiriliyor. Burada Medula sistemimiz var. Elektronik ortamdaki faturalar inceleniyor. Yapay zeka ile nerede sapma var ve hata var tespit ediyoruz. Çağın gerektirdiği denetim mekanizmalarını uyguluyoruz."

Kaynak: AA