AVM Bir Anda Savaş Alanına Döndü, Yumruklar Havada Uçuştu

İstanbul Maltepe’de müşteri ile restoran personeli arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Maltepe’de bulunan bir AVM’de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, siparişi geciken müşteri ile restoran personeli arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

O esnada AVM'de bulunan vatandaşlar ve temizlik personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA