Pilav Yaparken Lapa Derdine Son! Bu Yöntemle Pilav Tane Tane Olacak
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, yemek sofralarının baş tacıdır. Özellikle sulu yemeklerin, et ve tavuğun yanında en çok tercih edilen bu lezzet, doğru yapılmadığında lapa olma problemiyle karşılaşılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Pilavın lapa olması, özellikle misafir ağırlanacağı zamanlarda oldukça can sıkıcı bir durum haline gelebiliyor. Ancak bu sorunun pratik bir çözümü olduğu ortaya çıktı. Basit bir yöntemle lapa olan pilavı dakikalar içerisinde tane tane hale getirmek mümkün.
LAPA PİLAVA PRATİK ÇÖZÜM
Misafir ağırlarken ya da özenle hazırlanan yemeklerin yanında pilavın lapa olması, istenmeyen bir görüntü yaratır. Ancak bu sorunla karşılaşanlar için oldukça kolay bir yöntem bulunuyor. Tek ihtiyacınız olan şey, bir dilim ekmek!
Pilavın tane tane olması için ilk olarak ocağın altını en kısık seviyeye getirin. Ardından lapa olan pilavın üzerine bir dilim bayat ya da taze ekmek koyun ve tencerenin kapağını kapatın. Birkaç dakika bu şekilde beklediğinizde ekmek, pilavın fazla buharını ve nemini çekecek. Böylece pilavın lapa dokusu ortadan kalkarak tane tane bir görünüme kavuşacak.
EKMEK YÖNTEMİYLE PİLAV İKRAMINA HAZIR
Pilavın üzerine koyulan ekmek dilimi, fazla suyu ve buharı çekerek pilavın daha fazla yumuşamasını engelliyor. Bu yöntem sayesinde, pilavınız kısa sürede servise hazır hale geliyor. Hem görsel açıdan hem de lezzet olarak ideal kıvamda bir pilav elde edebilirsiniz.
Misafirlerinizi ağırlarken ya da günlük sofralarınızda lapa pilav sorunuyla karşılaşmamak için bu pratik yöntemi mutlaka deneyin. Yemeklerinizin lezzeti, tane tane pilavla daha da taçlanacak.