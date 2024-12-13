Pilav Yaparken Lapa Derdine Son! Bu Yöntemle Pilav Tane Tane Olacak

LAPA PİLAVA PRATİK ÇÖZÜM

Misafir ağırlarken ya da özenle hazırlanan yemeklerin yanında pilavın lapa olması, istenmeyen bir görüntü yaratır. Ancak bu sorunla karşılaşanlar için oldukça kolay bir yöntem bulunuyor. Tek ihtiyacınız olan şey, bir dilim ekmek!

Pilavın tane tane olması için ilk olarak ocağın altını en kısık seviyeye getirin. Ardından lapa olan pilavın üzerine bir dilim bayat ya da taze ekmek koyun ve tencerenin kapağını kapatın. Birkaç dakika bu şekilde beklediğinizde ekmek, pilavın fazla buharını ve nemini çekecek. Böylece pilavın lapa dokusu ortadan kalkarak tane tane bir görünüme kavuşacak.