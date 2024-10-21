Yeşilçam'ın Usta İsmi Suphi Tekniker Hayatını Kaybetti

Şehir Tiyatroları, resmi sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın usta ismi Suphi Tekniker'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında “Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim” diyecekti.

Suphi Tekniker’i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, ustamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Değerli meslektaşımız Suphi Tekniker hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.