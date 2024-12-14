WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!

GRUP SOHBETLERİNDE BİREYSEL ARAMA GELDİ

Meta'nın duyurduğu yeniliklerden biri, grup sohbetlerinden bireysel arama yapabilme özelliği. Artık bir grup sohbetinde arama butonuna tıkladığınızda, tüm grubu aramak yerine yalnızca istediğiniz bir katılımcıyı seçerek doğrudan arama yapabileceksiniz. Bu özellik, grup içi iletişimi daha esnek ve kullanışlı hale getiriyor.

YENİ EFEKTLER EKLENDİ

Güncelleme ile WhatsApp’a eklenen yeni efektler de dikkat çekiyor. Görüşmeler sırasında kullanılabilecek köpek yavrusu kulakları, su karaoke gibi efektler, özellikle görüntülü aramalara eğlenceli bir boyut katıyor.