WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
Meta, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp için sesli ve görüntülü aramalarda kaliteyi artırmayı iyileştirici yeni özelliklerini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp’ın getirdiği yeni güncellemelerle grup sohbetlerinden bireysel aramalara kadar birçok yenilik kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Sesli ve görüntülü aramalara odaklanan bu yeni güncellemeler, WhatsApp'ın Zoom ve Google Meet gibi platformlara rakip olma hedefini destekler nitelikte. Yeni arayüz tasarımı ve iyileştirilmiş arama kalitesi, platform özelliklerini bir üst seviyeye taşıdı.
GRUP SOHBETLERİNDE BİREYSEL ARAMA GELDİ
Meta'nın duyurduğu yeniliklerden biri, grup sohbetlerinden bireysel arama yapabilme özelliği. Artık bir grup sohbetinde arama butonuna tıkladığınızda, tüm grubu aramak yerine yalnızca istediğiniz bir katılımcıyı seçerek doğrudan arama yapabileceksiniz. Bu özellik, grup içi iletişimi daha esnek ve kullanışlı hale getiriyor.
YENİ EFEKTLER EKLENDİ
Güncelleme ile WhatsApp’a eklenen yeni efektler de dikkat çekiyor. Görüşmeler sırasında kullanılabilecek köpek yavrusu kulakları, su karaoke gibi efektler, özellikle görüntülü aramalara eğlenceli bir boyut katıyor.
MASAÜSTÜ UYGULAMASINDA YENİ ARAMA TASARIMI
WhatsApp’ın masaüstü uygulamalarında da yenilikler var. Arama başlatma, yeni bir arama bağlantısı oluşturma veya bir numarayı doğrudan arama gibi işlemler, kullanıcı dostu bir tasarımla daha belirgin hale getirildi.
GÖRÜNTÜ KALİTESİNDE İYİLEŞTİRİLDİ
WhatsApp aramalarında görüntü kalitesi de artırıldı. Bu sayede kullanıcılar, görüntülü görüşmelerde daha net ve kaliteli bir görüşmeler yapabilecek.