Asla Çöpe Atılmamalı! Mandalina Kabuklarıyla Yapılan 3 Şey

Mandalina, kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Tatlı ve sulu yapısıyla hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de C vitamini deposudur. Ayrıca kabuğundan elde edilen esanslar, çeşitli tatlılarda ve içeceklerde kullanılabilir.

MANDALİNA KABUKLARI ÇÖPE ATILMAMALI

Çoğu zaman kabukları çöpe gider ve bu değerli atıklar israf olur. Oysa mandalina kabukları, doğru şekilde değerlendirildiğinde hem ev ekonomisine katkı sağlar hem de çevre dostu bir yaklaşım sergilemiş olursunuz. İşte mandalina kabuklarını değerlendirmenin 3 etkili yolu:

1. Doğal Oda Kokusu Yapımı



Mandalina kabuklarının hoş ve ferahlatıcı kokusu, evinizde doğal bir oda kokusu yaratmak için harika bir seçenektir. Kimyasal içerikli oda spreylerine gerek kalmadan, evinizin havasını tazelemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

- Mandalina kabuklarını küçük parçalara ayırın.

- Bir tencereye su doldurun ve içine mandalina kabuklarını ekleyin. İsteğe bağlı olarak tarçın çubuğu, karanfil ya da vanilya ekleyebilirsiniz.

- Karışımı kısık ateşte kaynatın. Buharlaşan su, evinizde hoş bir koku yayacaktır.

Bu yöntem hem doğal hem de ekonomik bir alternatiftir.