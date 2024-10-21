MSB'den Fethullah Gülen Açıklaması: Vatansız Olarak Öldü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün lideri Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü. Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından, silahlı terör örgütü elebaşı terörist Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Gülen’in ölümüne ilişkin MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem