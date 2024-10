Yalı Çapkını Bu Akşam Yayınlanacak mı? 25 Ekim Cuma bugün Yalı Çapkını Var mı?

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı bu romantik dram dizisi, 25 Ekim Cuma akşamı 80. bölümü ile yayınlanması bekleniyor. Ancak, son günlerde dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması izleyicilerde endişeye yol açtı. İzleyiciler, “Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?” sorularını gündeme getirdi.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ

Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, bu akşam 80. bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak, iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken, tekrar bölümlerinin yayınlandığı gözlemleniyor. Bu durum, dizi severlerin “Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?” sorularına yanıt aramasına neden oldu. Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Star TV yayın akışına göre, Yalı Çapkını dizisi 25 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ancak, yeni bölümün iptal edilme ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. İzleyicilerin, dizinin yayın saatinden önce kanalın güncel yayın akışına göz atmalarında fayda var.

25 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'nin 25 Ekim Cuma yayın akışı şu şekildedir:

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Haber - Canlı

20:00 Yalı Çapkını - Yeni Bölüm

00:30 Güzel Köylü

02:30 Baba Ocağı

04:30 Söz

Yalı Çapkını 80. Bölüm Özeti

Yalı Çapkını'nın bu bölümünde, Seyran büyük bir felaketten dönmeyi başarır. Ferit ise, Seyran’ın güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya kararlıdır. Ancak, bu kararlar Seyran’ı beklemediği bir duruma sokar. Duygularıyla başa çıkmak giderek zorlaşırken, dışarıdan gelen tehdit her an yaklaşmaktadır. Bu tehlike, herkesi birlik olmaya zorlayacak ve yalıya gelen sürpriz bir isim, tüm dengeleri değiştirecektir.

Sonuç olarak, Yalı Çapkını hayranları için bu akşam önemli bir gün! Dizinin yayın akışı ve bölüm özetiyle ilgili detayları kaçırmamak için Star TV’yi takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: Haber Merkezi