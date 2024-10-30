Murat Boz, İstanbul'dan Vazgeçti! Yeni Adresi Belli Oldu

Murat Boz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde dikkat çeken bir açıklama geldi. Boz, İstanbul'dan taşınacağını açıkladı.

Murat Boz, İstanbul'dan Vazgeçti! Yeni Adresi Belli Oldu

Ünlü şarkıcı Murat Boz, “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluştu.

Milliyet'in haberine göre, on binlerin akın ettiği konserde, organizasyonun yapıldığı alanın çevresindeki apartmanların balkonları dahi tıka basa doluydu.

İzmirli sevenlerine bir müjde veren Murat Boz, İzmir’e taşınmayı planladığını açıkladı. Binlerce İzmirli müziksever bu habere coşkuyla, alkışlarla ve çığlıklarla karşılık verdi.

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Kaynak: Milliyet

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