Çöp Evi Boşaltılırken 'Onlar Önemli' Sözleriyle Gündem Olmuştu: İntihar Girişiminde Bulundu

Olay yerine gelen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Ahmet Y.’nin olduğu yere giderek kendisine iş ve kalacak yer sözü vererek ikna etti. Elinden tutup çatının kenarından içeri çektiği Ahmet Y.'den bulduğu işte çalışma sözü alan Başkan Yardımcısı Tüter, Ahmet Y. ile birlikte binadan aşağıya indikten sonra Ahmet Y.’yi sosyal hizmetlere götürmeleri için belediye görevlilerine teslim etti.