Doktorlar Bir Kez Daha İş Bırakmaya Hazırlanıyor: Bu Kez Daha Uzun Sürecek

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, yönetmeliği protesto etmek üzere üç günlük iş bırakma kararı almıştı.

3 GÜN İŞ BIRAKTILAR

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, hemşireler ve ebeler yönetmeliği tüm itirazlara rağmen yürürlüğe girmesiyle birlikte 5-6-7 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma eylemi düzenleyerek yönetmeliğin geri çekilmesi çağrısını bir kez daha yinelemişlerdi.

BU KEZ DAHA UZUN OLACAK

3 günlük iş bırakma eyleminin ardından Türk Tabipler Birliği’nin de aralarında olduğu 11 sendika, dernek ve meslek örgütü bir kez daha Sağlık Bakanlığı’na uyarıda bulundu.

Bu gidişi kabul etmediklerini belirten 11 meslek örgütü, ‘Eziyet Yönetmeliği’ geri çekilene kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirerek, meslek onurumuz ve halk sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz❗



Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir.



Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz. pic.twitter.com/1UMuJy4pjq — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem