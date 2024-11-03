İstanbul Havalimanı VIP Salonunda Altın Vurgunu! 'Arkasından Çok Önemli İsimler Çıkacak'

Geçen sene Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işlenmemiş altın ithalatına aylık 12 ton kota şart koşmasıyla Dubai’den altın kaçakçılığı başladı. Dubai’de altının kilosu 80 bin iken, Türkiye’de 85-88 bin dolar olması da bu vurgunu tetikledi. İstanbul Havalimanı VIP salonunda bile eylül ayında tek seferde en az 300 bin dolar rant getiren 60 kilo altın ele geçirildi.

'DEVLET PEŞİNE DÜŞERSE BÜYÜK SKANDAL ORTAYA ÇIKAR'

Sözcü'den Emin Özgönül'e konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, olayla ilgili araştırmalarını paylaştı:

"VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişilerden kimler kaç kez geçen yıl ağustos ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ve Dubai’ye gitmiş, giderken çanta ve valizleri kaç kiloymuş dönüşte kaç kilo olmuş. Bu bilgiler, uçak şirketleri ve havaalanı kayıtlarından bulunur. Devlet birimleri bu işin peşine düşerse büyük bir skandal ve önemli isimler ortaya çıkar."

VIP SALON ÖZELLİKLE BUNUN İÇİN Mİ KULLANILIYOR?

İstanbul Havalimanı VIP salonundaki 60 kiloluk altın olayının perde arkasından da önemli bağlantılar çıktı. VIP salonunun, altına kota konulması kararının ardından BAE’den yapılan altın kaçakçılığı için kullanıldığı öne sürülüyor. Bu konudaki bir olay 20 Eylül’de yaşandı. Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve bir eski AKP milletvekilinin yanında VIP salonuna gelen eski özel kalem müdürünün valizlerinde 176 milyon lira değerinde 60 kilo altın bulundu.

Kaynak: Sözcü