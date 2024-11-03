Konya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Kandırıp Götürdüğü Boş Arazide Katletti

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri toplumda infial yaratırken, son olarak Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'nda, dün saat 15.00 civarında bir cinayet meydana geldi. İddialara göre, Murat Ulaşan (27), kent merkezinde oturan ve bir süre önce boşandığı Bahriye Kalaycı’nın (25) evine giderek onu konuşma bahanesiyle aracına aldı.

Ulaşan, Kalaycı’yı boş bir araziye götürdükten sonra aralarında çıkan tartışma sonucu önce eski eşini, ardından kendisini bıçakladı.

SALDIRGAN AĞIR YARALI

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı durumda olan Murat Ulaşan ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boşanmış çiftin 3 yaşında bir erkek çocuklarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA