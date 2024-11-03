Konya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Kandırıp Götürdüğü Boş Arazide Katletti

Konya'da Murat Ulaşan isimli erkek, eski eşi Bahriye Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş bir araziye götürüp bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kendisini de öldürmeye çalışan saldırgan ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Konya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Kandırıp Götürdüğü Boş Arazide Katletti

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri toplumda infial yaratırken, son olarak Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'nda, dün saat 15.00 civarında bir cinayet meydana geldi. İddialara göre, Murat Ulaşan (27), kent merkezinde oturan ve bir süre önce boşandığı Bahriye Kalaycı’nın (25) evine giderek onu konuşma bahanesiyle aracına aldı.

Ulaşan, Kalaycı’yı boş bir araziye götürdükten sonra aralarında çıkan tartışma sonucu önce eski eşini, ardından kendisini bıçakladı.

Konya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Kandırıp Götürdüğü Boş Arazide Katletti - Resim : 1

SALDIRGAN AĞIR YARALI

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı durumda olan Murat Ulaşan ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boşanmış çiftin 3 yaşında bir erkek çocuklarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Kandırıp Götürdüğü Boş Arazide Katletti - Resim : 2

Çanakkale'de Şüpheli Kadın Ölümü! Tuğba Yüksekten mi 'Düştü', Eşi mi İtti?Çanakkale'de Şüpheli Kadın Ölümü! Tuğba Yüksekten mi 'Düştü', Eşi mi İtti?Güncel
Muğla'da Kadın Cinayeti: Eşi Bıçaklayarak ÖldürdüMuğla'da Kadın Cinayeti: Eşi Bıçaklayarak ÖldürdüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den Yurt Geneline 'Yağış' Alarmı! Sağanak Çok Sert Vuracak Sağanak Çok Sert Vuracak!
Sabun Değil Resmen Ecza Deposu: Bu Faydalarını Çok Az Kişi Biliyordu Sabun Değil Resmen Ecza Deposu: Bu Faydalarını Çok Az Kişi Biliyordu