Kamu Çalışanından Milyonluk Vurgun! Eski Eşi Böyle Yakalattı

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M., yurt dışından uygun fiyata telefon ve beyaz eşya getireceği vaadiyle çeşitli miktarda paralar aldı. Bununla da yetinmeyen Ramazan M. borcu olduğu bahanesiyle birçok arkadaşından da borç aldı, parası olmayan arkadaşlarına kredi bile çektirdi. İlk aldığı borçları ödeyerek güven kazanan Ramazan M, zamanla borç miktarlarını artırdı. Ancak bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, ailesine ulaşarak durumu anlattı.

ESKİ EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, duydukları karşısında şok yaşayan Ramazan M'nin eski eşi Ö.Ö, Ramazan M'ye ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Ramazan M'nin evinde yapılan polis arasında cep telefonunun mutfakta şarja takılı olduğu ve el yazısı ile yazılmış bir veda notu bulunurken bir arkadaşına yurt dışına çıkacağını söylediği öğrenildi.

350 KİŞİDEN 300 MİLYON TL

Dolandırıldığını anlayan iş arkadaşları da şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ramazan M. hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede Ramazan M'nin 350 iş arkadaşından toplamda 300 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalanan şüpheli, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah