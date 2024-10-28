Komşu İlçeye Eşek Satın Almaya Giden Yaşlı Adam 10 Gündür Kayıp

Karabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu Bartın'ın Ulus ilçesine eşek satın almaya giden 77 yaşındaki Yaşar Dursun'dan 10 gündür haber alınamıyor. Köy muhtarının eve gitmesiyle Dursun’un 10 gündür kayıp olduğunu öğrenildi. Ekiplerin, arama çalışması sonrası Dursun'un satın aldığı eşek ölü bulunurken arama çalışmalarına gün aydınlanınca devam edileceği belirtildi.

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Komşu İlçeye Eşek Satın Almaya Giden Yaşlı Adam 10 Gündür Kayıp

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde oturan Yaşar Dursun, 18 Ekim'de ailesine Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulupınar köyünden eşek satın almaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve geri dönmedi. Köy Muhtarı Seyfi Altıok, dün su arızası nedeniyle gittiği evde Yaşar Dursun'un eşi Hanife Dursun'a eşinin nerede olduğunu sordu. Hanife Dursun, Yaşar Dursun'un eşek almaya gidip geri dönmediğini söyledi. Bunun üzerine muhtar Altıok, dün jandarmaya ihbarda bulundu.

Komşu İlçeye Eşek Satın Almaya Giden Yaşlı Adam 10 Gündür Kayıp - Resim : 1

Jandarma, AFAD, NAK ve İHH ekipleri 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sırasında, köy sınırında ölü bir eşek bulundu. Eşeğin, Dursun'un satın almış olduğu eşek olduğu belirlendi. Yaşar Dursun ise bulunamadı. Ekipler, havanın kararması ile birlikte arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde Dursun'u arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

Komşu İlçeye Eşek Satın Almaya Giden Yaşlı Adam 10 Gündür Kayıp - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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