'Saplantılı' Erkek Dehşet Saçtı! 18 Yaşındaki Genç Kadını Takip Edip Bıçakladı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 18 yaşındaki genç kadın, kendisine 'saplantılı' olduğu ifade edilen 17 yaşındaki erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boyun kısmından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 25 Ekim günü sabah saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde, bir süredir Betül Ç.'ye 'saplantılı' şekilde ilgi duyan Çağlar Efe D., sokakta yürüyen genç kadını takip etmeye başladı. Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Efe D.'nin bıçaklı saldırısı sonucu boyun kısmından yaralandı.

TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Yaralı haldeki Betül Ç.’nin yardım çağrıları üzerine çevreden toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Betül Ç., adrese gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Betül Ç., tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis olay yerinden kaçan Çağlar Efe D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada şüphelinin, babasının ikamet ettiği Beşyol Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarmanın eve yaptığı baskınla yakalanan Çağlar Efe D.’nin üzerinde yapılan aramada Betül Ç.’den bıçakla gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı.

Kaynak: DHA

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