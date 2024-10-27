Gaziantep'te FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün mali yapılanmasında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
2 TUTUKLAMA
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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