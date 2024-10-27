Gaziantep'te FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün mali yapılanmasında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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