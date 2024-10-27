Peş Peşe Depremlerle Sallanan Adana İçin Ürküten Uyarı! Uzmanlar O Faya Dikkat Çekti

Adana peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre; saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi 5 büyüklüğündeki depremin ardından; saat 21.22'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından uzman isimlerden uyarı geldi.

'DEPREM OLABİLİR DEMİŞTİK!'

Prof. Dr. Naci Görür, depremin, 6 Şubat'ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkili olduğunu ifade etti. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana’yı kurun!" dedi.

'2-3 GÜNDE BİR HİSSEDİLEBİR DEPREM YAŞIYORUZ'

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy ise depremin ardından TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy, şunları söyledi:

"Türkiye için normal bir durum. 2-3 günde bir hissedilebilir bir deprem yaşıyoruz. Bundan önce de Edremit Körfezinde yaşadık. 5.0 büyüklüğündeki deprem 4.3 büyüklüğündeki bir depreme göre en az 30 kat daha büyük bir deprem, enerji açısından. Kayseri, Adana, Hatay, Urfa gibi illerde hissedildi.

'ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL'

Bu deprem 6 Şubat 2023'ın artçısı bir deprem değil. Deprem, 6 Şubat'ta 7.6 büyüklüğündeki depremin olduğu Elbistan'ın batı ucundaki Göksun ile Adana'nın Kozan ilçesi arasındaki fay hattında oldu. Bu fay zonunda çok sayıda deprem oldu. Bu da onlardan birisi.

'ADANA'NIN ZEMİNİ ÇUKUROVA'

Adana'da çok sayıda insan yaşıyor. Yapıların altındaki zemin Çukurova. Yani kayalık değil, alüvyal bir zemin. Bu nedenle deprem çok hissediliyor.

'BÖLGEDE 6.0'LIK DEPREM RİSKİ VAR'

Bu depremin ardından büyük bir deprem gelecek diyerek kesin konuşmak çok yanlış olur. Ama, bu artçı depremler olmadığı için sabaha kadar çok sayıda deprem olacaktır. Bazısı 4.0 civarında olacaktır. 5.0'ı geçerse bu yeni bir deprem demektir. Daha büyük deprem oluşturacak faylar var mı? Elbette var. 6.0'ın üzerine çıkacak faylar var. Ama daha büyük deprem olacak diyebilecek teknik imkanlar yok. Söylentilere inanmamak gerekiyor. AFAD ve Valilik tarafından yapılacak açıklamalara uymak gerekir.

'YIKICI BİR DEPREM OLABİLİR'

2023'te 3 büyük deprem yaşadık. 11 il etkilendi. Şu anda dahi artçılarını yaşıyoruz. Bu deprem artçı değil. Komşu alanlarda meydana gelen bir deprem. Böyle büyük depremlerden sonra yeni yıkıcı depremler olması çok yadırganmaz. Komşu alanlara yeni stres transferler var. Yıkıcı deprem olmayan her zamanımızı çok iyi değerlendirmeliyiz.

'DEPREM ANINDA DİKKATLİ OLUNMALI'

Her hissedilen bir deprem sonrasında vatandaşlar balkondan atlamak vs. gibi tehlikeli davranışlar sergiliyor. Deprem boyunca yapıdan dışarı çıkmaya çalışmamak, bulunduğumuz yerde çömelmek gerekiyor. Sonra dışarı çıkılabilir ama, apartmanın yanına değil, geniş bir alana. Şu anda vatandaşlarımızın hepsi dışarıda zaten."