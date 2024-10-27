Sünnet Düğününde 'Tavuklu Pilav' Kabusu! Onlarca Kişi Soluğu Hastanede Aldı

Kocaeli'de düzenlenen bir sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav, davetlilere kabusu yaşattı. Düğüne katılan 60 kişi akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sünnet Düğününde 'Tavuklu Pilav' Kabusu! Onlarca Kişi Soluğu Hastanede Aldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte öğle saatlerinde sünnet düğünü düzenlendi. Düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. 60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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