Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı Eylül Ayına ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) listesi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı Eylül Ayına ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 57 şirketin yer aldığı Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) listesinde şu sektörler bulunuyor; "Bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerinin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı."

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Kaynak: ANKA

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