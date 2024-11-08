Ekrem İmamoğlu ve Erkan Baş'tan Kayyıma Ortak Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı TİP İstanbul İl Örgütü'nde saat 17.30'da ziyaret etti. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi, ardından DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atanmasının ardından Mısır programını yarıda kesen Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye dönmüştü.

Kadıköy'deki TİP İstanbul İl Başkanlığında yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu ve Baş açıklamalarda bulundu. Baş ile Türkiye için herkese moralsizlik veren bir konuyu konuştuklarını söyleyen İmamoğlu, "Esenyurt'ta yaşadığımız kayyum süreci ve ardından Mardin, Batman ve Halfeti'de devam eden bu kötü uygulama, bizde özellikle şunu uyandırdı; Elbette direnişimizi devam ettiriyoruz. Hak arama konusunda hukuki yollara devam ederken, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Muhtelif kampanyalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

TBB Başkanı olarak, 2016 yılında çıkarılan kanun maddesinin değişmesiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten İmamoğlu, hazırlayacakları şablonun Meclis'te gündeme getirileceğini kaydetti.

Türkiye'nin çok kötü günlerden geçtiğini savunan Baş ise "Hepimizi bu ülkenin yurttaşları olarak kaygılandıran bir kayyum süreciyle daha karşı karşıyayız. Biz kayıtsız şartsız bu kayyum uygulamalarına karşı duruyoruz. Burada meselemiz, belediye başkanının partisinin, belediye başkanının kendisinin çok ötesindedir. Yurttaşın seçme hakkı, iradesi gasbedilmektedir. Bunun Türkiye'nin neresinde olduğunun da hiçbir önemi yoktur." diye konuştu.

Baş, parti olarak TBB tarafından hazırlanacak yasal düzenlemeye destek vereceklerini söyledi.

İMAMOĞLU’NDAN KAYYIM ZİYARETLERİ

İmamoğlu, kayyım gündemiyle Meclis'te temsil edilen bütün siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etmiş ve salı günü Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu, Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Ümit Özdağ ile görüşmüştü. İmamoğlu, çarşamba günü ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a da bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İmamoğlu'na MHP lideri Devlet Bahçeli randevu vermezken DEM Parti Eş Genel Başkanları ise kayyIm atanan bölgelerde oldukları için görüşme sağlanamamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem