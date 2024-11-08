20 Yıllık Gizemde Sır Perdesi Aralandı: Kayıp Kız Kardeşler Öldürülüp Gömülmüş!

Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cansız bedeni bulundu. Bir evin bahçesine gömülen kardeşlerin öldürülmesine ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

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20 Yıllık Gizemde Sır Perdesi Aralandı: Kayıp Kız Kardeşler Öldürülüp Gömülmüş!

Edinilen bilgiye göre olay merkez Dulkadiroğlu ilesine bağlı Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A.'nın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açtı.

20 Yıllık Gizemde Sır Perdesi Aralandı: Kayıp Kız Kardeşler Öldürülüp Gömülmüş! - Resim : 1

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkiinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi.

Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı.

20 Yıllık Gizemde Sır Perdesi Aralandı: Kayıp Kız Kardeşler Öldürülüp Gömülmüş! - Resim : 2

Kız kardeşlerin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA

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