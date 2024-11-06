Ekrem İmamoğlu ve Fatih Erbakan'dan Ortak Açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, görüşmelerin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

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Ekrem İmamoğlu ve Fatih Erbakan'dan Ortak Açıklama

İstanbul Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere yönelik kayyum atamalarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. İmamoğlu bugün akşam saatlerinde Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

İmamoğlu, Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddedilmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Zaten hukuka dönük süreç işletilmesiyle ilgili kaygılarımızı daha önce de ilettik. Neresini, hangi kısmını anlatayım bilmiyorum. Özer'in tutuklanmasıyla ilgili daha savcılık iddianamesi çıkmadan atılan manşetleri, atanacak kişinin dört beş saat öncesinde vali yardımcısı olarak atanmasını... Hukuka olan inancın bu kadar yerle bir edilmesi milletimizde huzursuzluğa sebep olmakta. Enflasyon düşmüyor, yoksulluk azalmıyor... Bütün bu süreçler bu karar alma hızından dolayı doğru sonuçlanmıyor."

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