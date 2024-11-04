Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Diplomasisi: Tek Tek Görüşecekler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla gündemdeki meseleleri konuşmak üzere Meclis’te grubu bulunan tüm genel başkanlardan randevu talebinde bulundu.

DAVUTOĞLU VE DERVİŞOĞLU OLUMLU CEVAP VERDİ

İmamoğlu'ndan gelen randevu talebine Ahmet Davutoğlu ve Musavat Dervişoğlu olumlu cevap verdi. Devlet Bahçeli henüz bir cevap alınmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebinde bulunmadığı öğrenildi.

DAVUTOĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ 15.00'TE

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yarın saat 15.00'te Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

DERVİOĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ YARIN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu; 5 Kasım Salı saat 16.00'da, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul edecek.

KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞME SAATİ AÇIKLANDI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

Kaynak: Gerçek Gündem