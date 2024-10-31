Bakan Ersoy Açıkladı: 2024 İçin Turist Sayısı Beklentisi Yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy "Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz" dedi.

Bakan Ersoy ayrıca yılın ilk 9 ayında ortalama kalış süresinin 10,6 geceleme olduğunu, kişi başı gecelik harcamanın da ilk 9 ayda 107 dolara ulaştığını açıkladı. 2023 yılında bu rakam ilk 9 ay için 101 dolardı.

Ersoy ayrıca üçüncü çeyrekte elde edilen gelirin arttığını ve 23,2 milyar dolar olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy bunun bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri olduğunu da açıkladı.