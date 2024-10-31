SGK Önlerinde ‘Yüksek Emekli Maaşı’ Kuyruğu… Yüz Binler Panikle Harekete Geçti: 'Bekleyemezdim Ki Maaş Düşer…’

2024 ve 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki maaş farkı konusu emeklilik hazırlığı yapan yüz binlerce çalışanı harekete geçirdi. Emekli maaşı düşme endişesi ile SGK’ya akın eden emekli adayları yaşanan belirsizlikler karşısında emeklilik dilekçesi verme işlemlerini hızlandırdı. Öte yandan hükümetin işgücünde yaşanabilecek boşlukları önlemek için başlattığı çalışma da rafa kalktı. Ancak yaşanan spekülasyonlar ve düşük emekli maaşı ihtimali Sosyal Güvenlik Kurumu önlerinde yoğun kuyruklar oluşturdu. Çalışanlar şimdi ‘ne zaman emekli olmalıyım?’ sorusunun yanıtını arıyor.

EMEKLİ ADAYLARINDAN TEPKİ

TV100'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan ve SGK'dan çıkan bir vatandaş emekli adayı olacağını belirtip 'Beklemediniz mi önümüzdeki ayı?' sorusuna 'Bekleyemezdim ki maaş düşer' yanıtını verdi.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Bir balon uçuruluyor. Deniliyor ki böyle olursa böyle olur, insanlar da emekliliği gelen emekli adayları da panikliyor, aman bir an önce gideyim emekliliğime başvurayım diyor. Belki de kaybedecekler, orasını da bilmiyoruz. Öyle olursa yetişiyorsa ben 2024'te olurum, eğer yetişebiliyorsa emekli adayları için" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "İnsanların kafasını karıştıracak o şeyleri yanıtlayacak bir açıklama yapsalar herkes rahat eder herhalde. İnşallah 10 gün sonra emekliyim. Söylenti var seneye düşüş gibi bir şey bekleniyor. Çoğu kişi o yüzden istifa ediyor ve başvurularını yapıyor" şeklinde konuştu.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam katıldığı bir canlı yayında emeklilik sistemine ilişkin şu sözleri söylemişti:

"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."

Kaynak: TV100