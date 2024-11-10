Antalya'da Dün Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Antalya'da dün çıkan orman yangını bugün kontrol altına alındı. Yangında 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Antalya'da Dün Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Akşam havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verirken, kara ekipleri müdahalesini gece boyunca sürdürdü.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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