Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü
Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarına ulaşmadığı bildirildi.
Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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