Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarına ulaşmadığı bildirildi.

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Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü - Resim : 1

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü - Resim : 2

Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü - Resim : 3

Kaynak: DHA

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