Haydarpaşa Garı, Gar Kalsın Diye Yürüdüler

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesine tepkiler sürüyor. Devir işleminin ardından Haydarpaşa Garı'nda Sabancı Holding'in fizibilite çalışması yaptığı iddiaları da garın geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Haydarpaşa Garı'nın otele ya da turizm alanına dönüştürülmeden kamuoyunun kullanabileceği şekilde gar olarak kalması talep ediliyor.

Haydarpaşa Dayanışması bugün Kadıköy İskele önünden Haydarpaşa Garı önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Birleşik Taşımacılık Sendikası, CHP Kadıköy İlçe Örgütü, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Dem Parti İstanbul Milletvekilleri, SOL Parti ve EMEP de katıldı.

“KAMU KAYNAKLARI ZARARA UĞRATILIYOR”

Basın açıklamasını BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan okudu. Özkan şu ifadeleri kullandı: "Özellikle 2004 yılından itibaren, TCDD ve kamusal alanlarımızın özelleştirilmesine dair yasalar çıkartılarak, koruma kurulu kararları, koruma amaçlı imar planları yok sayılarak, şeffaflıktan uzak, gizli kapaklı projeler, sözleşmeler yapılıp kamu kaynakları milyonlarca lira zarara sokularak; deprem bekleyen bir kentin en önemli ulaşım yapıları ve ihtiyacı olan Haydarpaşa limanı, Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı, ulusal ve uluslararası gayrimenkul, turizm vb. sermayesinin emrine sunulmaya çalışılıyor. Yıllar içinde bu amansız uğrası ‘Haydarpaşa Manhattan Olacak’, ‘Haydarpaşa Venedik Olacak’, ‘Haydarpaşa Otel Olacak’, ‘Haydarpaşa Ticaret Merkezi Olacak’, ‘Haydarpaşa Kültür Merkezi Olacak’, ‘Haydarpaşa Cruise Liman Olacak’, ‘Haydarpaşa olimpiyat köyü olacak’ ve ‘Haydarpaşa Müze Olacak’ gibi söylemler ve kentsel dönüşüm projeleri olarak karşımıza çıktı. Aynı inatla sürdürülen yasal ve toplumsal mücadelelerin sonucunda bütün bu projeler ortadan kaldırıldı. Ancak inat bitmedi. Haydarpaşa Garı’nın Gar işleviyle milyonlarca bedel ödenerek yapılan restorasyonu ve arkeolojik çalışmaları sona erip trenleriyle ve toplumla buluşması beklenirken iktidar bu kez karşımıza kültür endüstrisi sermayesi adına 'kültür vadisi' denilen bir proje çıkardı."

“TCDD MÜDÜRLÜKLERİ DE ‘İHTİYAÇ VAR’ DİYOR“

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının gar olarak kullanılmaya ihtiyacı olduğunu belirten Özkan “TCDD’nin kendi Müdürlüklerinin dahi İstanbul’un merkezi gar binası olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına olan ihtiyacı ısrarla belirtilmesine rağmen TCDD yönetimi tarafından Ağustos 2024’te yapılan bir protokolle Haydarpaşa ve Sirkeci Garları 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Hukuksuz ve kamu yararına aykırı bulunan bu protokole karşı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için idari yargıda dava açılmıştır. Gerek protokol eki belgede demiryollarına bırakılan alanın yetersizliği ve ardından yine gizli kapaklı hazırlanan ve son günlerde Kültür ve Turizm Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanan bu yeni dönüşüm projesi taslağı, diğer projelerde olduğu gibi Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarını, kamu yararı ve toplumun ulaşım hakkının gözetilmesi kaygılarından uzak bir şekilde, özel bir zümreye hizmet edecek bir kültür endüstrisi alanına dönüştürme çabasından başka bir şey değildir. Her türlü yöntem kullanılarak toplum nezdinde meşrulaştırılmaya çalışılan bu projeler incelendiğinde arkeo-park, müze, bienal, millet bahçesi ve performans sanatları merkezi gibi işlevlerle garın ana ulaşım merkezi olarak kullanımının geri plana atılacağı açık olarak anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

HAYDARPAŞA İÇİN MÜCADELE ÇAĞRISI

Özkan Haydarpaşa Garı eylemlerine devam edeceklerini belirterek “Tren seferleri ve tüm işlevleriyle halkın kullanımına sunulana kadar “Haydarpaşa Gardır, Gar Kalacak!” demekten ve nöbetlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu kapsamda tüm kent hakkı savunucularını ve halkımızı şehrin garlarına sahip çıkmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Bugün yalnızca Haydarpaşa ve Sirkeci gibi kamusal mekânlar yok edilmiyor. Kadınlar, hayvanlar, çocuklar ve doğa da yok ediliyor. Oysa bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yıkım ve yok etmeye dayalı iktidar politikalarına karşı yaşamı ve müşterekleri savunan herkesle bu mücadelede ortaklaşmak istiyoruz. Yıkıma karşı yaşamı savunan herkesi, tüm kent hakkı savunucularını, demiryolcuları, mimarları, kadınları, emekçileri, öğrencileri, akademisyenleri, sanatçıları ve aktivistleri Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının demiryolu işlevine sahip çıkmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem