Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına Ne Yapılacak? Bakan İlk Kez Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının akıbeti hakkında konuşurken, "Asla AVM ve otel olmayacak" ifadesini kullandı.

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Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına Ne Yapılacak? Bakan İlk Kez Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son dönemde tartışmalara neden olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nuri Ersoy, garların işlevi hakkında konuştu.

12 yıldır kullanılamayan Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelinirken, yaklaşık bir hafta önce Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesi tepki toplamış; buraya otel ve AVM mi yapılacak sorularını da beraberinde gelmişti.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına Ne Yapılacak? Bakan İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

"ASLA AVM VE OTEL OLMAYACAK"

Bakan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" açıklamasını yaparak bahsi geçen iddiaları reddetti.

Bakan Ersoy ayrıca "Hedefimiz 2026 Ekim ayında Haydarpaşa ve Sirkeci’yi İstanbullulara hediye etmek" diyerek tarih de verdi.

"BOĞAZIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ GAR-KÜLTÜR SANAT PROJESİ"

Haydarpaşa ve Sirkeci gar ve alanlarında "Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi" yürüteceklerini duyuran Ersoy, "İlk etapta bir danışma kurulu oluşturduk. Bu kurul profesörlerden oluşuyor. Kimler var? Prof Dr. Luca Molinari, kendisi Venedik Bianeli'nin küratörüdür. Profesör doktor Zeynep Ahunbay, tescilli yapılar ve kültür varlıkları konusunda dünyada kabul görmüş çok önemli bir hocamız. Profesör doktor Feridun Çılı, inşaat mühendisi. Han Tümertekin, A-HAN Mimarlık şirketinin müdürü. Beral Madra, arkeoloji ve kuratör. ve Türkiye Tasarım Vakfı" ifadelerini kullandı.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına Ne Yapılacak? Bakan İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Haydarpaşa ve Sirkeci Gar binaları ve demiryolu işlevi dışında kalmış alanlar “kültür ve turizm” amaçlı kullanılmak üzere 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Kira bedeli Haydarpaşa Gar sahası için KDV hariç 71 milyar TL, Sirkeci Gar sahası için de 9,5 milyar TL olmak üzere toplam 80,5 milyar TL olarak belirlendi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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