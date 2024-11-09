Engelli Rolüyle Dilencilik Yapıyordu, 19 Suç Kaydı Ortaya Çıktı

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.

Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda dilencilik yapan Şahbettin Y, ekiplerce yakalandı. Zabıta karakoluna getirilen dilenci, bir ayağının problemi olduğunu ve yürüyemediğini söyledi. Görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkartan Şahbettin Y. bacağını rahatlıkla hareket ettirdiği, oturup kalkarken de bir sorun yaşamadığı ve bastonsuz yürüdüğü görüldü. Şahbettin Y'nin yapılan kontrollerinde Ağrı'dan Kars'a geldiği ve 19 farklı hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Öte yandan ekiplerin kent merkezinde yaptığı denetimde, 2'si kadın 4 kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı. Kişilerin üst aramasında 1570 lira para ele geçirildi.

Kaynak: AA