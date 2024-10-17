İstanbul'un Tarihi Garları Sirkeci ve Haydarpaşa İçin Yeni Dönem! Bakanlık İsterse Başkalarına Kiralayabilecek

İstanbul'un tarihi garları Sirkeci ve Haydarpaşa, 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine geçiyor. İmzalanan protokol kapsamında bakanlık istediği takdirde garları başkalarına kiralayabilecek.

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İstanbul'un Tarihi Garları Sirkeci ve Haydarpaşa İçin Yeni Dönem! Bakanlık İsterse Başkalarına Kiralayabilecek

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının devriyle ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün detayları ortaya çıktı. Buna göre tarihi garlar 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre, kira bedeli Haydarpaşa Gar Sahası için KDV hariç 71.1 milyar TL, Sirkeci Gar Sahası için de 9.5 milyar TL olmak üzere toplam 80.5 milyar TL. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak yatırımlar için kira bedeli üzerinden mahsuplaşma olacak.

İstanbul'un Tarihi Garları Sirkeci ve Haydarpaşa İçin Yeni Dönem! Bakanlık İsterse Başkalarına Kiralayabilecek - Resim : 1

PROTOKOLDE NELER YER ALIYOR?

İşte protokolün detayları:

  • Protokol süresinde uzatma da yapılabilecek.
  • Mevcut yapılar ile yeni yapılacak-yaptırılacak yapılar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tüzel kişilikler, ortaklıklara alt kira sözleşmesi kapsamında kullandırılabilecek.
  • Düzenlemeler ile Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının demiryolu işlevi gar statüsünden istasyon statüsüne çevriliyor.
  • Haydarpaşa ve Sirkeci ana gar binalarının boşaltılmasına bağlı olarak TCDD tarafından yapılacak TCDD Bölge Binası’nın faaliyete geçeceği süre içerisinde TCDD’nin ana binalarda yer alan faaliyetleri 550 kişilik geçici hizmet binasında yürütülecek.
  • Buranın proje ve uygulama çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
  • Bölge binası bittiğinde TCDD, 550 kişilik geçici hizmet binasını da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakacak.

İstanbul'un Tarihi Garları Sirkeci ve Haydarpaşa İçin Yeni Dönem! Bakanlık İsterse Başkalarına Kiralayabilecek - Resim : 2

Öte yandan KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Mimarlar Odası, kira protokolünün iptali için dava açtı. BTS’nin hesaplamasına göre, gar binaları ve gar sahası toplam 700 dönüm. 29 yıllığına 80.5 milyar TL kira bedeli üzerinden yıllık kira tutarı 2.7 milyar TL. Aylık 231.2 milyon TL. Aylık 1 metrekaresi 330 TL.

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Kaynak: Cumhuriyet

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