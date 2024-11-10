Katliamda 401. Gün! Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 603'e Yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 401 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı son 24 saatte 51 artarak 43 bin 603'e yükseldi. Yaralı sayısı da son 164 saatte 51 artarak 102 bin 929 oldu.

Katliamda 401. Gün! Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 603'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği katliamlar sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 401 gündür devam ettirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 51 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katliamda 401. Gün! Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 603'e Yükseldi - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 603'e, yaralı sayısının da 102 bin 929'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Katliamda 401. Gün! Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 603'e Yükseldi - Resim : 2

İsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Varİsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü VarDünya
Gazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 OlduGazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 OlduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
İspanya Hükümete Karşı Ayakta! 'Ellerinizde Kan Lekesi Var' İspanya Hükümete Karşı Ayakta!
İsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var İsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var
En Çok Ziyaret Edilen Turistik Alanlardandı... Pompeii İçin Kritik Karar En Çok Ziyaret Edilen Turistik Alanlardandı... Pompeii İçin Kritik Karar
45 Yıllık Doktor Üstüne Basa Basa Önerdi! Aktarlarda Bol Ama Değerini Bilen Yok: Beyni Zehir Gibi Çalıştırıyor Aktarlarda Bol Ama Değerini Bilen Yok
Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu
Gökyüzünde Sır Olay! Bilim İnsanları O Yıldızın Peşinde Gökyüzünde Sır Olay! Bilim İnsanları O Yıldızın Peşinde