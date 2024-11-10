Havada Panik Dolu Anlar: Motoru Alev Alan Uçak Acil İniş Yaptı

ABD havacılık devi Boeing firmasına ait 249 yolcu ve 16 mürettebatın bulunduğu Boeing 787 uçağında panik dolu anlar yaşandı. Çin'in Shenzhen şehrine gitmek üzere İtalya'dan havalanan uçağın sağ motoru kısa bir süre sonra alev aldı.

Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın, yapılacak olan kontrollerden sonra pazar günü seferi tamamlamak için tekrar havalanacağı öğrenildi.

MOTORA KUŞ ÇARPMIŞ

İtalyan Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uçağa bir kuşun çarptığı bildirildi. Boeing uçağı, olay sonrası yakıtını denize boşalttıktan sonra geri dönerek güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Kaynak: Halk TV