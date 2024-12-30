Hırvatistan'da Yarış Kafa Kafaya! Seçim 2. Tura Kaldı

Hırvatistan yeni liderini seçmek için sandık başına gitti. Devlet Seçim Komisyonu'nca (DIP) açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 99,67'sinin sayımı tamamlandı. Sandık çıkış anketlerinde oy oranı yüzde yüzde 50'nin üzerinde gözüken mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre yüzde 49,1'de kaldı.

Milanovic'in ikinci turdaki rakibi ise oyların yüzde 19,4'ünü alan iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac oldu.

İKİNCİ TUR 12 OCAK'TA

SDP'de hem sevinç hem hüzün hakimken, HDZ temsilcileri ise bu derece büyük bir fark beklemediklerini ancak ikinci turun yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

Sonuçlar bu şekilde kesinleşirse Milanovic ve Primorac, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA