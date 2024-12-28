'Pes' Dedirten Olay: Bebeğini Kumarhaneye Bıraktı

ABD'de Rubi Verduzco adlı kadının, bebeğini Florida eyaletindeki bir kumarhaneye terk ettiği ortaya çıktı. 29 yaşındaki Verduzco "ağır çocuk ihmali" suçundan gözaltına alındı. Olay, Noel arifesinde Seminole Hard Rock Hotel & Casino'ya çağrılan bir polis memurunun "açık alanda kirli bir bebek bezi takan bir bebek görüldüğü" ihbarını almasıyla anlaşıldı.

Kumarhane çalışanı, bebeğin zil masasının yanına bırakıldığını söyledi. İddiaya göre bebek, polis oraya gidene kadar yaklaşık 30 dakika boyunca yalnız kaldı. Kadının yakalandığında çok sarhoş göründüğü, polise bebeğin adını söylediği ancak doğum tarihinden emin olmadığını söylediği aktarıldı.

ÇOCUĞU DEVLET ALDI

Verduzco'nun polise bir adamın isminin vererek bebeğin babası olduğunu ve Oklahoma'da olduğunu söylediği, adamın ise çocuğun velayetini devletin alması gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Adamın daha sonra polise Orlando'da olduğunu ve çocuğu alamayacağını söylediği belirtildi. Polis, adamın gerçekten bebeğin babası olup olmadığını doğrulayamadığını açıkladı.

Florida Çocuk ve Aile Bakanlığı bebeğin velayetini alırken Verduzco, 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılarak tutuklandı ve Broward County hapishanesine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi