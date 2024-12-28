Van'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van Edremit'te otomobil ile kamyonet çarpıştı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçdi güzergahında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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