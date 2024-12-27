4 Yaşındaki Çocukta Beyin Kanaması, Zihin Kaybı, Yetersiz Beslenme... 3 Kişi Tutuklandı

ABD'de 4 yaşındaki bir kız çocuğunun ciddi fiziksel hasar almış halde bulunmasının ardından biri babası olmak üzere üç kişi tutuklandı. Çocuğun beyin kanaması geçirip zihinsel sağlığını kaybettiği ve ciddi yetersiz beslenmeye maruz kaldığı öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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4 Yaşındaki Çocukta Beyin Kanaması, Zihin Kaybı, Yetersiz Beslenme... 3 Kişi Tutuklandı

Tüm dünyada çocuklara yönelik işlenen suçlar günden güne artarken, ABD'nin Missouri eyaletinde üç kişi, bakmakla yükümlü oldukları kız çocuğunun fiziksel olarak büyük zarar görmüş bulunmasının ardından tutuklandı. James Lamb adlı erkek, 4 yaşındaki kızına karşı beş kez "ağır çocuk istismarı" suçlamasıyla yargılanırken, Aireal Cole ve Derrick Barnby de iki suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Polis, çocuğu 12 Aralık'ta Kirksville'deki evde hareketsiz halde buldu. Kız çocuğunun bedeninde çok sayıda çürük ve başka fiziksel yaralanmalar olduğu bildirildi. Hava yoluyla Saint Louis'deki bir çocuk hastanesine kaldırılan çocukta beyin kanaması tespit edilirken, zihin sağlığının da zarar gördüğü, yetersiz beslenmeye maruz bırakıldığı ve ve dişlerinde derin çürükler olduğu tespit edildi.

4 Yaşındaki Çocukta Beyin Kanaması, Zihin Kaybı, Yetersiz Beslenme... 3 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

POLİS: SADECE MERDİVENDEN DÜŞMÜŞ OLAMAZ

Polis, kızın altı gün önce merdivenlerden düştüğünün iddia edildiğini ama durumunun bundan daha ciddi şeyler yaşadığını gösterdiğini aktardı. Çocuğun yaralarının bu denli büyük olmasının yalnızca bir kez merdivenlerden düşmesiyle oluşmayacağı vurgulandı.

Öte yandan evde bulunan 1 yaşındaki bir diğer kız çocuğunun da şiddetli pişik olduğu belirtildi. Çocuklara bakmakla yükümlü üç kişi 19 Aralık'ta tutuklanırken, baba Lamb kızına herhangi bir şekilde zarar verdiğini reddetti ve Cole ile Barnby'nin de etmediğine inandığını söyledi.

Lamb ve Cole kefalet duruşması için hapishanede bulunmaya devam ederken, Barnby kendi kefaletiyle serbest bırakıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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