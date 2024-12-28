Marmaray'da Yine İntihar...

Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar girişiminde bulunan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Marmaray'da Yine İntihar...

Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar girişiminde bulunan vatandaş hayatını kaybetti.

Marmaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır” denildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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