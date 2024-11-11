Demiryoluna Araç Düştü! Marmaray Seferlerinde Aksama

Marmaray seferlerinde aksama yaşandığı bildirildi. Başak istasyonda bir aracın demiryolu hattına düştüğü kaydedildi.

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Demiryoluna Araç Düştü! Marmaray Seferlerinde Aksama

İstanbul’da en çok tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alan Marmaray seferlerinde aksama yaşandığı bildirildi. Marmaray’dan yapılan açıklamada, demiryolu hattına araç düştüğü ve Pendik-Maltepe arasındaki seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirildi.

Demiryoluna Araç Düştü! Marmaray Seferlerinde Aksama - Resim : 1

Marmaray'dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur.

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