Demiryoluna Araç Düştü! Marmaray Seferlerinde Aksama
Marmaray seferlerinde aksama yaşandığı bildirildi. Başak istasyonda bir aracın demiryolu hattına düştüğü kaydedildi.
İstanbul’da en çok tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alan Marmaray seferlerinde aksama yaşandığı bildirildi. Marmaray’dan yapılan açıklamada, demiryolu hattına araç düştüğü ve Pendik-Maltepe arasındaki seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirildi.
Marmaray'dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:
Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 11, 2024
Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır.
Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır.
Önemle duyurulur.