Marmaray'da Korku Dolu Anlar: Güvenlik Görevlisi Tartıştığı Yolcuyu Bacağından Vurdu

Kadıköy Bostancı Marmaray İstasyonu'nda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., silahla A.A.'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA