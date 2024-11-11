Anadolu Otoyolu'nda Peş Peşe Zincirleme Kaza: 10 Araç Birbirine Girdi, 8 Yaralı

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında iki farklı noktada akşam saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı ilk kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte araçlar duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi. Yine 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

YARALILARA OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin uzun çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA