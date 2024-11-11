Anadolu Otoyolu'nda Peş Peşe Zincirleme Kaza: 10 Araç Birbirine Girdi, 8 Yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu kazaları beraberinde getirdi. 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda Peş Peşe Zincirleme Kaza: 10 Araç Birbirine Girdi, 8 Yaralı

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında iki farklı noktada akşam saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı ilk kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte araçlar duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi. Yine 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

YARALILARA OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin uzun çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Burdur'da Can Pazarı! Hatalı ’U’ Dönüşü Kazaya Neden Oldu: Ölü ve Yaralılar VarBurdur'da Can Pazarı! Hatalı ’U’ Dönüşü Kazaya Neden Oldu: Ölü ve Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Anadolu Otoyolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; SPK'ya Üç Önemli Atama Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; SPK'ya Üç Önemli Atama
Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu
Burdur'da Can Pazarı! Hatalı ’U’ Dönüşü Kazaya Neden Oldu: Ölü ve Yaralılar Var Hatalı ’U’ Dönüşü Kazaya Neden Oldu; Ölü ve Yaralılar Var
Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor