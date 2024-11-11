23 Yaşındaki Gencin Acı Sonu: Metrelerce Savruldu, Geriye Ayakkabısı Kaldı
Malatya'da kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki genç, minibüsün çarpması sonucu öldü. Sürücü kazanın ardından durmayıp kaçarken, görgü tanıkları ağlayarak olay anını anlattı. Gençten geriye ise ayakkabısı kaldı.
Malatya- Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde saat 21.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Mert Umut Ulutaş'a, plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı.
METRELERCE SAVRULDU
Kaza sonrası genç metrelerce savrulurken araç sürücüsü ise durmayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları kaza anını gözyaşları içinde “Çarptıktan sonra durmayarak kaçtı” ifadeleriyle anlattı. 23 yaşındaki gençten geriye ayakkabısı kalırken, kazaya karışan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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