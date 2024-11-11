Silivri'de Yine Hayvan Katliamı! Onlarca Yavru Kediyi Öldürüp Ağaca Astılar

3 ay önce hayvan katliamının yaşandığı Silivri’de 22 saat içinde farklı noktalarda 22 yavru kedi ölü halde bulundu. Kedilerden bazıları ağaca asılı poşet içinde, bazıları ise sokaklarda vatandaşlar tarafından fark edildi.

Silivri'de Yine Hayvan Katliamı! Onlarca Yavru Kediyi Öldürüp Ağaca Astılar

Sokak hayvanlarına ilişkin katliam ve şiddet tüm hızıyla devam ederken Silivri’de yaşananlar kan dondurdu.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bir evin bahçesinde, ağaca asılı olan poşetler mahallenin dikkatini çekti. Akşam yürüyüşü için sahile gitmek üzere evden çıkan mahalle sakini, ağaçtaki poşetin içinde ölü yavru kedilerin olduğunu fark etti.

Silivri'de Yine Hayvan Katliamı! Onlarca Yavru Kediyi Öldürüp Ağaca Astılar - Resim : 1

İddiaya göre, Silivri’nin farklı mahallelerinde çok sayıda kedi ölü olarak bulundu. Kediler su ve mama vererek baktıklarını belirten mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

“SON 2 GÜNDE 8-9 TANE YAVRU KEDİ ÖLDÜ”

Mahallelilerden biri "Yavru kedilerinin ölümüyle ilgili ya soğuktan ya da zehirlenme ama diyorum zehirlenme olsa büyük kedilerde ölür. Son 2 gün içerisinde burada 8-9 tane yavru kedi öldü. Bende kedileri hazır mama alıp veriyoruz” diye konuştu.

Silivri'de Yine Hayvan Katliamı! Onlarca Yavru Kediyi Öldürüp Ağaca Astılar - Resim : 2

“ZEHİRLENME DİYECEĞİM AMA EMİN DEĞİLİM”

Kedilerin açlıktan ölemeyeceğine dikkat çeken mahalle sakini Serhat Yönet “Ben burada oturuyorum, burada kedileri besliyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Ama nedense son 22 saat içerisinde 22 yavru kedi öldü ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Burada herkes yemek veriyor, su veriyor. Zehirlenme diyeceğim ama bundan da emin değilim. Bu olayın araştırılmasını istiyorum” dedi.

Silivri'de Yine Hayvan Katliamı! Onlarca Yavru Kediyi Öldürüp Ağaca Astılar - Resim : 3

3 AY ÖNCE DE ANNE KÖPEK 2 YAVRU ZEHİRLENMİŞTİ

Ağustos ayında Silivri'nin Gümüşkaya Mahallesi’nde yine bir katliam yaşanmış, bir anne ve 2 yavru köpek zehirlenerek öldürülmüştü. Bölgede yapılan incelemede poşette zehirli etlerin bulunması sonrasında köpeklerin zehirli et verilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

KADIKÖY’DE 22 KEDİ 3 KÖPEK ZEHİRLENMİŞTİ

Yakın zamanda Kadıköy’de kimliği belirsiz kişiler, 22 kedi ve 3 köpeği zehirleyerek katletmişti. İncelemelerde sokak hayvanlarının zehirli sosis ve tavuk eti nedeniyle öldüğü tespit edilmişti.

Kadıköy dışında İzmir’de 5 köpek, 6 kedi, Bodrum’da 5 köpek ve 2 kedi zehirlenerek öldürülmüştü.

Kaynak: DHA

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