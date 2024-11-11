Gözaltındaki Serdar Ortaç'tan İlk Açıklama

'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan işlemleri devam ederken ilk açıklama geldi. Ortaç, "Yani çok üzgünüm, doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

Son Güncelleme:

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç için tutuklama talep edildi.

Gözaltındaki Serdar Ortaç'tan İlk Açıklama - Resim : 1

Serdar Ortaç, adliyedeki işlemleri devam ederken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Ortaç, "Yani çok üzgünüm, doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis SoruşturmasıSerdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis SoruşturmasıGüncel

Canlı Yayında Kumar Oynamıştı... Eski Futbolcu ve Spor Yorumcusu Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama KararıCanlı Yayında Kumar Oynamıştı... Eski Futbolcu ve Spor Yorumcusu Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama KararıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Son Güncelleme:
Çalındı Sanılan Köpekle İlgili Şoke Eden Gerçek: Kurtların Parçaladığı Ortaya Çıktı Çalındı Sanılan Köpekle İlgili Şoke Eden Gerçek
Ünlü Börekçide Büyük Bir Skandal Daha! Kıymalı Börek Diye Bakın Ne Yedirmişler Kıymalı Börek Diye Bakın Ne Yedirmişler
Akciğerleri 7 Günde Temizleyen Doğal Kür: Balgamı Kurutuyor, İltihabı Azaltıyor Akciğerleri 7 Günde Temizleyen Doğal Kür: Balgamı Kurutuyor, İltihabı Azaltıyor
Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş! Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş!