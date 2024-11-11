Ünlü Börekçide Büyük Bir Skandal Daha! Kıymalı Börek Diye Bakın Ne Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. İstanbul Fatih’teki bir börekçide, börek iç harcında sakatat (taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Ünlü Börekçide Büyük Bir Skandal Daha! Kıymalı Börek Diye Bakın Ne Yedirmişler

Daha önce İstanbul’un Sultangazi, Pendik ve Kağıthane ilçelerindeki bazı börekçilerin kıymalı ürünlerinde, insan sağlığına zararlı maddeler tespit edilmişti. Bu kez, İstanbul genelinde popüler olan ve Sarıyer Böreği adı altında faaliyet gösteren börekçiler arasında bir skandal daha patlak verdi. Fatih’teki bir börekçide, börek iç harcında sakatat (taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncellemeyi sürdürüyor. Listede çok sayıda firma ve markanın yer alması, vatandaşların bu listeye olan ilgisini artırıyor ve gelişmeleri yakından takip etmelerine neden oluyor.

KIYMANIN İÇİNDEN SAKATAT ÇIKTI

Börek için hazırlanan ve içinde kırmızı et olduğu belirtilen harcın içine sakatat (Taşlık) tespiti yapıldığı listede yer aldı.

Ünlü Börekçide Büyük Bir Skandal Daha! Kıymalı Börek Diye Bakın Ne Yedirmişler - Resim : 1

ŞİMDİ DE BÖREK SKANDALI

Bu İstanbul'da yaşanan ilk börek skandalı değil. Bakanlık tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan listede 3 ayrı Sarıyer Börekçisi'nin yer aldığı görülmüştü. Sultangazi'deki bir şubede kıymalı böreklerde kanatlı hayvan eti ve sakatat, Pendik'teki bir şubede sakatat-baş eti ve Kağıthane'de bulunan bir şubede de hayvan taşlığı tespit edilmişti.

Ünlü Börekçide Büyük Bir Skandal Daha! Kıymalı Börek Diye Bakın Ne Yedirmişler - Resim : 2

TARİHİ SARIYER BÖREKÇİSİ HABERLERDEN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

3 börekçideki skandal durumun haberinin gündem olmasından sonra Sarıyer Merkez'de yer alan Tarihi Sarıyer Börekçisi ise bir açıklama yapmıştı. Börekçi, 1895 yılından beri faaliyette olduklarını belirterek, "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer firmalarla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi sadece Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren resmi gerçek ve tek yerinden temin etmelerini rica ederiz" ifadesi kullanıldı.

AKP Kaynakları Konuştu... Berat Albayrak Bakanlığa Geri mi Dönüyor?AKP Kaynakları Konuştu... Berat Albayrak Bakanlığa Geri mi Dönüyor?Siyaset

Gözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi DüştüGözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi DüştüGüncel

Kaynak: Mynet

Son Güncelleme:
Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor! Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor!
Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu
Balık Tezgahlarında Palamut Tahtını Bu İki Balığa Bıraktı Balık Tezgahlarında Palamut Tahtını Bu İki Balığa Bıraktı
Şanlıurfa’da Ormana Giriş Yasağı Kaldırıldı Şanlıurfa’da Ormana Giriş Yasağı Kaldırıldı