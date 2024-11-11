Ünlü Börekçide Büyük Bir Skandal Daha! Kıymalı Börek Diye Bakın Ne Yedirmişler

Daha önce İstanbul’un Sultangazi, Pendik ve Kağıthane ilçelerindeki bazı börekçilerin kıymalı ürünlerinde, insan sağlığına zararlı maddeler tespit edilmişti. Bu kez, İstanbul genelinde popüler olan ve Sarıyer Böreği adı altında faaliyet gösteren börekçiler arasında bir skandal daha patlak verdi. Fatih’teki bir börekçide, börek iç harcında sakatat (taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncellemeyi sürdürüyor. Listede çok sayıda firma ve markanın yer alması, vatandaşların bu listeye olan ilgisini artırıyor ve gelişmeleri yakından takip etmelerine neden oluyor.

KIYMANIN İÇİNDEN SAKATAT ÇIKTI

Börek için hazırlanan ve içinde kırmızı et olduğu belirtilen harcın içine sakatat (Taşlık) tespiti yapıldığı listede yer aldı.

ŞİMDİ DE BÖREK SKANDALI

Bu İstanbul'da yaşanan ilk börek skandalı değil. Bakanlık tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan listede 3 ayrı Sarıyer Börekçisi'nin yer aldığı görülmüştü. Sultangazi'deki bir şubede kıymalı böreklerde kanatlı hayvan eti ve sakatat, Pendik'teki bir şubede sakatat-baş eti ve Kağıthane'de bulunan bir şubede de hayvan taşlığı tespit edilmişti.

TARİHİ SARIYER BÖREKÇİSİ HABERLERDEN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

3 börekçideki skandal durumun haberinin gündem olmasından sonra Sarıyer Merkez'de yer alan Tarihi Sarıyer Börekçisi ise bir açıklama yapmıştı. Börekçi, 1895 yılından beri faaliyette olduklarını belirterek, "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer firmalarla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi sadece Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren resmi gerçek ve tek yerinden temin etmelerini rica ederiz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Mynet