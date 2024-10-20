Marmaray Seferlerinde Gecikme! 'Üzücü Olay' Diye Açıklandı: Yine İntihar mı?

Marmaray seferlerinde gecikme yaşanıyor. Marmaray'dan yapılan açıklamada, 'üzücü bir olay' nedeniyle seferlerin gecikmeli devam ettiği belirtildi. Açıklamada başka bir detaya yer verilmezken 'üzücü olay'ın kaza mı yoksa intihar olayı mı olduğu henüz bilinmiyor.

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Marmaray Seferlerinde Gecikme! 'Üzücü Olay' Diye Açıklandı: Yine İntihar mı?

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağında meydan gelen olay nedeniyle seferler gecikmeli olarak devam ediyor.

'ÜZÜCÜ OLAY' AÇIKLAMASI

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" denildi.

Açıklamada farklı bir detaya yer verilemezken 'üzücü bir olay' ifadesi akıllara intihar olayı yaşanmış olma ihtimalini getirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI NE DİYOR?

Marmaray'da bulunan yolculardan biri, intihar olayı yaşandığını ve şahsın köprüden atladığını belirtti.

Başka bir yolcu ise bir kişinin Marmaray'ın önüne atladığını öne sürdü.

AYAKKABI DETAYI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise bir ayakkabının Marmaray'ın üzerinde kaldığı görüldü.

Marmaray Seferlerinde Gecikme! 'Üzücü Olay' Diye Açıklandı: Yine İntihar mı? - Resim : 1

Öte yandan olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Marmaray Seferlerinde Gecikme! 'Üzücü Olay' Diye Açıklandı: Yine İntihar mı? - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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