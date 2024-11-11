Tutuklama Talep Edilmişti... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama

'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama geldi. Ortaç, "Topluma kötü örnek oldum" derken Erbil ise "Tutuklandım" dedi.

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Tutuklama Talep Edilmişti... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç için tutuklama talep edildi.

Tutuklama Talep Edilmişti... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama - Resim : 1

Serdar Ortaç, adliyedeki işlemleri devam ederken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Ortaç, "Yani çok üzgünüm, doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Tutuklama Talep Edilmişti... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama - Resim : 2

Mehmet Ali Erbil ise ilk açıklamasında "Tutuklandım" dedi.

Tutuklama Talep Edilmişti... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama - Resim : 3

Gözaltındaki Serdar Ortaç'tan İlk AçıklamaGözaltındaki Serdar Ortaç'tan İlk AçıklamaGüncel

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis SoruşturmasıSerdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis SoruşturmasıGüncel

Kaynak: İHA

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