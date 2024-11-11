Tutuklama Talep Edilmişti... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç için tutuklama talep edildi.

Serdar Ortaç, adliyedeki işlemleri devam ederken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Ortaç, "Yani çok üzgünüm, doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil ise ilk açıklamasında "Tutuklandım" dedi.

Kaynak: İHA