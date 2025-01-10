Kayalıklardan Düşen Avcı Aranıyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde avlanmaya çıkan İ.K., kayalıklardan düşerek yaralandı. Olayın ardından, arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Kayalıklardan Düşen Avcı Aranıyor

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., yanında 3 arkadaşı ile birlikte avlanmaya çıktı. Bir süre sonra İ.K., metrelerce yükseklikten uçuruma düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İ.K.'nin düştüğü bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler, helikopter desteği istedi. Bölgeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans gönderildi. Ekipler, arazi şartları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürüyor

Kaynak: DHA

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